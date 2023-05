Un bail de 25 ans au coût de 1.2 million $ annuellement pour l’Espace des bâtisseurs

Les couts de location de l’Espace des Bâtisseurs, le nouveau centre multi fonctionnel de Varennes qui sera bientôt inauguré à Varennes, serait d’environ 1,2 million de dollars par an, avec bail de 25 ans ce qui est une excellente affaire selon le maire Martin Damphousse qui rappelle qu’avec la hausse récente des taux d’intérêt, la Ville avait vraiment fait « un bon coup »,

Interrogé par un citoyen lors de la dernière assemblée publique des élus, le maire Martin Damphousse a expliqué de quelle facon avait été initialement négocié le bail de location du futur Espace des Bâtisseurs avec le gestionnaire, le groupe COGIR.

Le modèle de financement favorisé par la Ville, soit une convention de bail en partenariat avec Cogir CGI Varennes société en commandite, constitue un choix économiquement judicieux pour les contribuables selon le maire. Différents scénarios financiers ont préalablement été analysés par la Ville mais celui-ci renferme les meilleurs avantages au bénéfice de Varennois. Le loyer de près de1,2 M$ qui sera versé au partenaire Cogir CGI sur une période de 25 ans constitue une assurance pour les contribuables dans la gestion du centre multifonctionnel. Les risques sont à 100 % assumés par le partenaire du projet, peu importe les fluctuations de l’économie, des taux d’intérêt ou autres imprévus comme ce que l’on a connu depuis un an. À cet égard, la croissance des coûts de construction générée par la pandémie, par exemple, n’aura aucun impact sur le projet, la Ville ayant choisi d’être locataire plutôt que maître d’œuvre.

Par ailleurs, le transfert des activités municipales et ceux des organismes vers le centre multi fonctionnel permettront de faire disparaitre annuellement des dépenses récurrentes d’un demi-million de dollars en location de salles. Les nouveaux espaces seront rendus disponibles à la communauté pour des événements privés et, en ce sens, pourront générer de nouveaux revenus estimés à 175 000 $ par année.

Toujours selon le maire, l’Espace des Bâtisseurs deviendra l’édifice le plus fréquenté de Varennes. L’ensemble des services récréatifs et de loisirs y seront localisés et les citoyens pourront y pratiquer une multitude d’activités sportives, culturelles et communautaires en plus de participer à des événements d’envergure. Édifié sur trois étages, le bâtiment abrite entre autres le Centre de prélèvement du CLSC, un gymnase double, un dojo pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine équipée, une salle de réception pouvant contenir 250 personnes, un espace qui n’existe actuellement pas à Varennes.

L’ouverture officielle de l’Espace des Bâtisseurs est toujours prévue pour le printemps 2023, donc d’ici quelques semaines.

Une salle au nom de Robert Provost

Par ailleurs le conseil municipal a officiellement accepté de désigner le local du nouvel Espace des Bâtisseurs, qui sera occupé du CISSS de la Montérégie-Est pour les services de prélèvement, « Salle Robert Provost ».

Fraîchement retraité, monsieur Provost a été employé de la Ville pendant 49 ans, démontrant ainsi un engagement profond envers sa communauté. Il est l’un des plus grands donneurs de sang et de plaquettes de Varennes avec au-delà de 700 dons.