Plateforme « Garage 529 » Une application gratuite pour contrer le vol de vélos

Chaque année, de nombreux vélos sont volés. Certains sont retrouvés par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, mais la plupart demeurent perdus parce qu’ils ne sont pas burinés, parce qu’ils sont difficilement identifiables ou parce qu’ils n’ont simplement pas été déclarés volés. Garage 529 est une plateforme gratuite de prévention contre le vol et le recel de vélos. Accessible en ligne via le site Web ou l’application mobile, Garage 529 permet d’enregistrer son vélo (nom du propriétaire, secteur d’habitation, marque, modèle, nombre de vitesses, couleurs), de l’identifier grâce à un numéro de série et d’inclure jusqu’à cinq (5) photos. En cas de vol, tous les usagers inscrits à proximité sont informés des détails se rapportant au vélo. Si un citoyen localise le vélo volé, il pourra communiquer avec son service de police local. Le registre devient ainsi un outil de recherche exceptionnel pour les cyclistes et pour les policiers qui peuvent rapidement identifier le propriétaire d’un vélo retrouvé. Une fois l’enregistrement terminé sur la plateforme, il est recommandé, mais pas obligatoire, d’apposer un autocollant Garage 529 sur le cadre de son vélo. Avec sa signature unique, l’autocollant dissuade les voleurs. L’autocollant est disponible en ligne, à peu de frais, en se rendant sur le site Web de Garage 529. Rapport de police requis Garage 529 est un outil de recherche et de comptabilisation des méfaits. Il n’agit pas à titre de rapport officiel de police. Il est donc nécessaire de communiquer avec son service de police local pour déclarer le vol d’un vélo. Une déclaration officielle du vol est requise pour que les policiers puissent enquêter le vol et mesurer l’évolution de la problématique sur le territoire. Il appert également que certains assureurs réclament un rapport de police aux fins de réclamation.