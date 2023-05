Grand Défi Pierre Lavoie: 2000 coureurs terminent leur parcours à Varennes

Près de 2000 coureurs provenant de 50 écoles secondaires de partout au Québec ont répondu à l’appel du Grand Défi Pierre Lavoie en se présentant, dimanche dernier, au parc de la Commune à Varennes pour la grande finale du parcours qui était de retour après trois ans d’absence en raison de la pandémie.

Ensemble, ils ont relevé sans doute le plus grand défi de leur vie à ce jour en parcourant la

distance de 270 km à relais, sans interruption, pendant 24 heures, entre Québec et Varennes. Le départ s’était fait sur la colline Parlementaire de Québec le samedi 13 mai pour connaitre son point de chute le 14 mai au parc de la Commune de Varennes une première et un site magnifique situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.

« La Course est une épreuve d’endurance pour les jeunes, mais c’est aussi beaucoup plus que ça, dit Pierre Lavoie. C’est une expérience de groupe extraordinaire qui joue sur des valeurs fondamentales, comme la solidarité, le partage, le respect. Je suis certain qu’ils vont en tirer une leçon qui va les suivre toute leur vie, et ça, ça me rend très fier ».

Localement l’arrivée des quelque 2000 coureurs a évidemment nécessité une logistique particulière. Un immense chapiteau avait été dressé dans le parc de la Commune mais heureusement, la température presque estivale a contribué à disperser de facon conviviale la foule présente. La Ville et le service de police avait également mis en place de nombreuses entraves temporaires à la circulation pour permettre l’arrivée sécuritaire des coureurs. Le maire Martin Damphousse était d’ailleurs sur place avec quelques élus de Varennes pour accueillir les valeureux coureurs.