Conférence: Le parcours de Guillaume, adulte autiste

Bonjour à toutes et à tous!

Je souhaite annoncer qu’une conférence intitulée: Le parcours de Guillaume, adulte autiste! aura lieu le 4 juin de 9 h à 11 h au parc Jules-Choquet, à Sainte-Julie. La capacité de la salle est de 70 personnes et le coût demandé est de 12 $. Je propose cette date et j’irai de l’avant avec cet l’événement si 15 personnes veulent bien y participer.

Lors de la conférence, il sera question de persévérance, d’autisme, d’inclusion, de résilience, de respect, de choix des mots, du « plaisir » de s’améliorer, du bilan de fin de journée et davantage!

Tout invité a sa place! J’accorde beaucoup d’importance à l’opinion des gens présents et c’est très interactif!

J’organise seul les détails et je remercie de tout cœur, ces gens qui partagent l’invitation et qui me guident! Ils sont assez nombreux et chaleureux!

Au plaisir de vous y rencontrer!



Guillaume Bertrand

bergui@msn.com

https://www.facebook.com/events/474744274805023