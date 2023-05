Martin Damphousse quitte la présidence de la MRC, Daniel Plouffe le remplace

Lors de la séance du 11 mai dernier, les membres du conseil ont nommé M. Daniel Plouffe, maire de Calixa-Lavallée, au poste de préfet de la MRC. Cette nomination fait suite à l’élection de M. Martin Damphousse à la présidence de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Afin de mener à bien les nombreux dossiers dans lesquels il est impliqué, et pour s’investir pleinement dans ses nouvelles fonctions de président de l’UMQ, M. Damphousse a décidé de se retirer de son rôle de préfet de la MRC. Il conservera son siège au sein du conseil de la MRC à titre de maire de Varennes et il occupera désormais le poste de préfet suppléant. Les élu(e)s du conseil saluent les réalisations et l’implication de l’ex-préfet, et accueillent avec enthousiasme M. Plouffe à la barre de la préfecture.



« Je me réjouis de cette marque de confiance qui m’est accordée par mes pair(e)s et je les remercie d’avoir choisi de me confier un mandat que je compte bien relever avec passion et détermination! », a déclaré M. Plouffe, qui siège sur le conseil de la MRC depuis 10 ans à titre de maire de sa municipalité.



Pour sa part, M. Damphousse a tenu à réitérer son appui indéfectible à son collègue dans l’exécution de son nouveau mandat. « Daniel est la personne tout indiquée pour assurer la poursuite et le succès des travaux entamés par le conseil de la MRC dans les dernières années. Je lui souhaite tout le succès qu’il mérite! »



Monsieur Plouffe a été élu pour la première fois en 2009 comme conseiller municipal. Maire depuis 2013,