Le leadership au féminin, au menu de l’assemblée générale du Barreau de Longueuil

Près d’une centaine d’avocats et d’avocates de la Rive-Sud ont participé, jeudi dernier, à l’assemblée générale des membres du Barreau de Longueuil qui se tenait au club de golf de Boucherville.

L’événement a débuté avec un panel composé de la Juge en Chef du Québec Manon Savard, de Suzanne Côté juge à la Cour Suprême du Canada, de Dominique Anglade ex cheffe du Parti libéral du Québec et de Louise Mailhot, ex juge à la Cour d’appel du Québec.

Le panel a mis en évidence le leadership féminin dans notre société. Le thème était pluraliste : Femmes premières, femmes au sommet, femmes inspirantes, femmes en tête, femmes de tête, premières de classe.

Quel a été leur parcours, quelles difficultés, quelles embûches, quels obstacles ont-elles connus? À quoi se sont-elles butées? Ont-elles eu des moments de découragement? Comment ont-elles pu être aussi résilientes? Au contraire, est-ce que tout a été relativement facile? Quel avenir pour la majorité des membres du Barreau du Québec qui seront des femmes? Y a-t-il maintenant un girl’s club? Est-ce que cette expression est négative ou péjorative?

Outre ce panel de 90 minutes, la journée s’est poursuivie par l’assemblée générale annuelle et quelques heures de formation pour tous les membres. Entre autres, l’évènement aura permis l’élection d’une nouvelle bâtonnière, Me Marie-Joelle Demers. Le Barreau de Longueuil, l’un des 15 barreaux de section du Barreau du Québec compte quelque 1590 membres.