La Vélo fête de la famille de retour le 28 mai

Pour célébrer l’arrivée de la belle saison, la Ville de Boucherville invite la population à participer à la traditionnelle Vélo fête de la famille présentée par Desjardins, qui se déroulera le 28 mai prochain, de 10 h 30 à 16 h, dans un nouveau lieu, soit le parc de la Rivière-aux-Pins.



À 10 h 30, le Tour cycliste des familles donnera le coup d’envoi de cette grande fête. Deux parcours seront proposés : 8,5 km et 18,5 km. Les participants pourront choisir de s’arrêter après la première boucle de 8,5 km, ou encore faire la deuxième boucle et compléter le parcours de 18,5 km.



Après avoir terminé leur circuit, tous les participants seront invités à se rassembler au parc de la Rivière-aux-Pins pour profiter de l’après-midi. Au programme : animation, jeux gonflables, service de restauration, Mon premier tour cycliste pour les tout-petits de 6 ans et moins, kiosques de services dédiés aux familles, et plus encore. Un spectacle musical participatif unique animé par SAMAJAM clôturera cette journée festive.



Les citoyens sont invités à décorer leur casque de façon originale et à venir immortaliser cette journée mémorable à la station photo Desjardins conçue spécialement pour l’événement!



De beaux prix à gagner

Pour promouvoir les saines habitudes de vie et la pratique du sport, la Ville fera tirer sur place un vélo et un abonnement familial annuel aux bains libres du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier.



Donnez au suivant grâce aux Boîtes Actives

Les participants sont invités à faire un don de matériel sportif et récréatif en bon état, résistant aux intempéries, sécuritaire et adapté aux enfants, tel que des jeux de raquettes, des disque-volants, des ballons, des jeux de sable, etc., et à les déposer dans la Boîte Active qui sera spécialement réservée à cet effet.



À l’aide de ce matériel, la Ville pourra garnir les Boîtes Actives situées aux environs des parcs Joseph-Huet, du Bois-de-Brouage, Antoine-Girouard et Jean-De Noyon afin de permettre aux passants d’emprunter de l’équipement pour jouer et s’amuser.



Entrave à la circulation et info-pluie

Les citoyens sont invités à consulter la page d’accueil du boucherville.ca pour connaître les rues qui seront fermées à la circulation lors de cet événement. En cas de pluie, les tours cyclistes, les activités familiales et le spectacle seront annulés.



La Ville de Boucherville tient à remercier la Caisse Desjardins des Patriotes, partenaire principal de la Vélo fête de la famille.



L’horaire détaillé ainsi que tous les détails concernant cette journée festive sont accessibles au boucherville.ca/velofete.



Renseignements

Ligne info-loisirs : 450 449-8640

infoloisirs@boucherville.ca