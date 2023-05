50 600 $ pour le souper-bénéfice de la Fondation Les Amis de La Casa

Le 9 mai dernier avait lieu le 25ième souper bénéfice de la Fondation Les Amis de La Casa, où nous avons eu l’honneur de recevoir de nombreux invités, ces précieux donateurs qui appuient la fondation pour la plupart depuis plusieurs années et dont la participation est essentielle.



Les convives ont eu droit à une magnifique soirée, animée par notre fidèle collaborateur, Paul Larocque, ainsi que par ses acolytes Jean-François Guérin et Marie-Anne Lapierre, qui ont fait un travail remarquable. L’ancien résident, David B., nous a inspirés avec un témoignage sur son parcours à La Casa et Étienne Drapeau a livré une performance endiablée qui a réchauffé la salle avec ses chansons rythmées des pays chauds!



Nous sommes fiers d’annoncer que le montant de 50 631,56 $ a été amassé! La Fondation Les Amis de La Casa ainsi qu’Hébergement La Casa Bernard-Hubert sont très reconnaissants envers les personnes, organismes et entreprises qui ont contribué à récolter ce montant. Cette somme permet à l’organisme de pouvoir constamment améliorer la réussite de sa mission, qui est de permettre aux hommes sans-abris ou en difficulté de pouvoir se reprendre en main et réintégrer dignement la société.



Merci énormément pour votre générosité ! Nous espérons vous revoir en grand nombre l’an prochain, surveillez notre page Facebook pour tous les détails.