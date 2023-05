30 familles bouchervilloises vont tenter de relever le Défi citoyen zéro déchet

Consommer de façon plus écologique et plus responsable, et tendre vers la production de zéro déchet, est-ce une mission possible? Trente familles bouchervilloises tenteront de s’approcher de cette cible au cours des prochains mois. Pour réaliser ce défi, ces citoyens appelés à devenir des agents de changement vont tester un mode de consommation comportant moins de gaspillage. Ils seront accompagnés par des expertes en mode de vie zéro déchet de la Coopérative Incita mandatée par la Ville de Boucherville. C’est une première à Boucherville.

Le projet Défi citoyen zéro déchet s’étale sur six mois et devrait, au final, engendrer des changements durables qui pèseront moins sur la planète.

L’heure est au changement

Trop de matières plastique, trop d’emballages, trop de déchets, trop de choses gaspillées. Quand trop, c’est trop, et que les sites d’enfouissement seront remplis au maximum dans dix ans, indique le maire Jean Martel, c’est le temps de changer les habitudes de consommation pour réduire la taille de la poubelle. La production de déchets représente aussi un coût élevé pour les villes. « Quand on réduit ce qui va dans la poubelle, ça devient payant, car moins on en envoie, et plus on économise de l’argent. »

Pour ce faire, des stratégies peuvent être mises en place allant du recyclage à l’utilisation de produits d’hygiène lavables et de contenants réutilisables et à la fabrication de produits nettoyants; à la réparation d’objets défectueux plutôt qu’à l’achat; du compostage au jardinage; de la cuisine plutôt que de la consommation de produits préparés, etc.

La Coopérative Incita a mis en place une plateforme où des informations seront offertes aux participants sur le mode de vie zéro déchet et sur laquelle ils pourront aussi échanger entre eux durant le projet. Les participants auront ainsi accès à plus de 20 h de contenu en ligne (ateliers, conférences, capsules vidéo).

Et histoire de constater leur progression, ceux-ci devront chaque mois peser la quantité des déchets organiques, recyclables, et ultimes qu’ils génèrent, soit tout ce que la Ville ramasse lors de ses différentes collectes.

Ces super écolos deviennent pourraient ensuite devenir des agents de changement auprès de leur entourage en ce qui concerne le concept de réduction à la source.