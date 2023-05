Olivier Rainville : un Bouchervillois champion québécois d’échecs

Pour la deuxième année consécutive, Olivier Rainville a été proclamé champion d’échecs dans la catégorie d’âge scolaire de 4e année au grand Défi échiquéen du Québec. Le jeune Bouchervillois âgé de 10 ans fera donc partie de l’équipe du Québec et ira au championnat canadien qui se tiendra à Montréal les 21 et 22 mai prochains.

Olivier a ainsi réussi à conserver son titre de champion québécois qu’il avait remporté l’an dernier dans la catégorie scolaire des 3e années. Cette année, ce fut un tournoi difficile où il a dû compétitionner contre les meilleurs joueurs de la province pendant plusieurs heures. La finale s’est même déroulée pendant plus de 90 minutes, le 23 avril dernier, raconte son père, Simon Rainville.

Le Défi échiquéen est un tournoi par degré scolaire. Pour y participer, il faut être qualifié. Trois tournois de qualification se sont tenus avant le défi. Olivier a remporté la médaille d’or à chacun d’eux.

L’équipe du Québec est formée des champions de chaque degré scolaire, et ce, à partir de la maternelle. Lors du championnat national, Olivier affrontera les champions des 4e années de chacune des provinces du Canada.

Une passion

L’élève de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine joue aux échecs depuis qu’il est en deuxième année. Il a commencé pour le plaisir avec son père, puis il s’est mis à regarder des vidéos et des parties de son idole Magnus Carlsen.

Il joue de quatre à cinq fois par semaine et depuis un an, il suit des cours privés, en ligne, une fois par semaine. Il mentionne « aimer la combinaison de patience, tactique, positionnement et compétition! »