Les citoyens ne décolèrent pas et réclament encore un moratoire sur le développement de l’aéroport de Saint-Hubert

Que ce soit lors de la dernière assemblée des élus de la Ville de Longueuil ou encore jeudi dernier, lors de la séance du Conseil d’agglomération, les citoyens n’en démordent pas et ne cessent de dénoncer le développement de l’aéroport de Saint-Hubert avec l’arrivée prochaine du transporteur commercial Porter Airlines nécessitant la construction d’une véritable aérogare et d’un hôtel.

Lors de l’assemblée des élus longueuillois au moins six citoyens ont dénoncé le projet et demandent aux élus de retirer leurs appuis au développement projeté.

Au Conseil d’agglomération plusieurs citoyens ont surtout interpellé Catherine Fournier en dénonçant son appui au projet, ce qui serait complètement contradictoire avec son programme électoral qui prévoyait une réduction significative des GES sur le territoire; un objectif qui sera loin d’être atteint en additionnant des vols commerciaux dans le ciel de l’agglomération. Même la mairesse de Saint-Lambert, Pascale Mongrain s’est dit inquiète de l’addition d’autant de vols commerciaux au dessus de sa ville. « Ça s’additionnera aux bruits des avions, des trains, des autos, de l’autoroute 132 ce qui dérangera les animaux et les oiseaux de Saint-Lambert. Elle a d’ailleurs convoqué le directeur général de DASH-L, le gestionnaire de l’aéroport, pour qu’il vienne expliquer le projet aux lambertois.

En fait, cette grogne citoyenne est en grande partie dû aux fameuses consultations publiques tenue par l’Office de participation citoyenne de la Ville de Longueuil et parle député bloquiste du comté, Denis Trudel. De nombreux groupes, représentant institutionnels et des citoyens ont participé à la consultation en croyant que leur témoignages ou leur prise de position, principalement contre le développement cheminerait.

Or, depuis l’annonce de l’arrivée de Porter Airlines, une annonce à laquelle la mairesse Fournier a participé tout en saluant le projet, cette dernière ne cesse de répéter aux citoyens qui ’interpelle, que ni la Ville, ni l’agglomération n’avaient eu un mot à dire dans cette histoire car la gestion de l’aéroport est de juridiction fédérale et que c’est l’organisme de gestion des opérations, Développement de l’aéroport de Saint-Hubert-Longueuil (DASH-L) qui est le véritable décideur.

Alors pourquoi avoir tenu des consultations publiques sur le développement de l’aéroport si les élus locaux n’avaient aucune emprise sur les décisions, se demande encore aujourd’hui plusieurs groupes.