Des dons appréciés à L’Envolée de Sainte-Julie et à la Maison Victor-Gadbois

On remarque souvent que la bienveillance attire la bienveillance! Ainsi, lors de la Campagne du coquelicot, la Légion royale canadienne filiale 147 de Saint-Bruno amasse des dons dans les supermarchés de Sainte-Julie, Saint-Amable, Saint-Bruno et Saint-Basile-le-Grand pour ensuite retourner la majeure partie de ces fonds dans la communauté en remettant de l’argent à des organismes sans but lucratif locaux.

Les membres de la Légion aident ainsi annuellement, entre autres, la Maison de soins palliatifs gratuits spécialisés Victor-Gadbois ainsi que le Corps de cadets 3014 régional Marguerite-D’Youville à Sainte-Julie.

Cette année, deux organismes ont été ajoutés à cette liste, soit L’Envolée Centre d’action bénévole Sainte-Julie et le Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable, qui offrent tous les deux des services variés afin d’assurer le mieux-être de la population de la région.

La remise des chèques, soit 3 000 $ pour la Maison Victor-Gadbois, 2 000 $ à L’Envolée Sainte-Julie, 1 000 $ au Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable et 1 000 au Corps de cadets, a eu lieu à l’hôtel de ville de Sainte-Julie le 26 avril dernier et ces montants vont donc permettre à ces organismes d’aider encore plus les gens de leur communauté!