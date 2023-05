Plus de 2,7 M$ investis dans les entreprises du territoire de la MRC en 2022

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite D’Youville a investi plus de 2,7 M$ pour aider directement une centaine d’entreprises de son territoire en 2022. Ce soutien a permis de générer plus de 10 M$ d’investissements l’an dernier dans la MRC et 756 emplois ont été créés ou maintenus.



Ces chiffres, tirés du rapport annuel 2022 du SDE, démontrent l’importance accordée par la MRC au développement économique de son territoire. Au total, le SDE a aidé 95 entreprises sous la forme de soutien en expertise ou à des projets structurants, de subventions ou de prêts. Parmi les faits saillants de l’année 2022, on note que la croissance de la MRC s’est aussi poursuivie en matière de valeur des permis de construction émis par les différentes municipalités de son territoire puisqu’une hausse de 19 % a été enregistrée cette même année.



Selon le préfet de la MRC et maire de Varennes, M. Martin Damphousse, la MRC de Marguerite-D’Youville a réussi à se démarquer en 2022 malgré de nombreux bouleversements internationaux, notamment la crise sanitaire liée à la COVID-19, la guerre en Ukraine, la pénurie de main-d’œuvre, le réchauffement climatique et la radicalisation des grands courants politiques, qui ont exercé une influence importante sur le développement économique des régions.



« Cette situation mondiale n’a pas empêché plusieurs entreprises de s’être implantées sur notre territoire. Nous avons également investi des sommes records et offert davantage de subventions afin de soutenir le milieu entrepreneurial. Rappelons qu’en pleine pandémie, en 2020, notre MRC a connu une croissance de l’emploi de 4,1 %, soit la plus forte croissance de toute la région métropolitaine. La résilience et la créativité des entrepreneurs de la région y sont pour beaucoup et je tiens à les féliciter », a souligné le préfet de la MRC.



Monsieur Damphousse croit d’ailleurs que les prochaines années seront aussi prometteuses avec le développement d’une nouvelle filière dans le secteur des biocarburants, pour laquelle la MRC est d’ailleurs un acteur important avec la SÉMECS, et Recyclage Carbone Varennes (Énerkem).



« Les travaux d’aménagement du nouveau terminal du Port de Montréal à Contrecœur devraient débuter dans la prochaine année, consolidant ainsi le potentiel exportateur de nos entreprises manufacturières. Le futur est encourageant pour nos entreprises et, plus généralement, pour l’ensemble de notre population. C’est pourquoi il importe à la MRC de continuer à soutenir les entreprises ainsi que le développement économique de son territoire », conclut le préfet.



Faits saillants du rapport annuel 2022 du SDE



• 95 entreprises et organismes ont bénéficié d’une aide financière;

• 10 884 025 $ en investissements totaux;

• 2 743 429 $ octroyés par les programmes du SDE;

• 756 emplois créés ou maintenus;

• Chaque dollar investi a généré des investissements de 3,97 $;

• Implication financière de 3 629 $ pour chaque emploi.



Consultez la version complète du rapport annuel 2022 du SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville au www.margueritedyouville.ca.