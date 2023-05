Les municipalités de la MRC s’unissent à nouveau pour aider les insectes pollinisateurs!

Pour une deuxième année consécutive, la MRC de Marguerite-D’Youville et les six municipalités de son territoire s’unissent pour promouvoir le Mouvement pour la protection de la biodiversité. En incitant la population à laisser des parcelles de terrain sans tonte pendant une partie du mois de mai, cette action a pour but de donner un coup de pouce aux insectes pollinisateurs tout en favorisant une biodiversité plus riche. L’initiative vise également à poursuivre les efforts de sensibilisation des citoyen.ne.s à l’importance de ceux-ci pour les cultures et les aménagements paysagers.



Les populations de plusieurs pollinisateurs sont en déclin depuis de nombreuses années, en raison, entre autres, du manque de sources de nourriture et d’habitats de qualité. Les parcelles de terrain laissées sans tonte et la plantation de plantes mellifères (marguerites, dandelions, framboisiers, etc.) sont des actions concrètes et bénéfiques que peut réaliser chaque résident.e du territoire afin d’aider la régénération de la biodiversité.



À l’instar d’autres initiatives similaires à l’échelle provinciale, la population est invitée à participer à ce mouvement afin que les abeilles, les papillons et les autres pollinisateurs profitent du nectar de ces plantes et du pollen pour emmagasiner les ressources nécessaires afin de survivre et polliniser fruits et légumes de saison dans tous les jardins.



« Cette action s’inscrit dans la lignée de toutes celles réalisées par la MRC au cours des dernières années afin de sensibiliser la population de notre territoire à l’importance de la protection de l’environnement et aussi aux bénéfices de la préserver pour les générations futures. Chaque année, nous pouvons faire une différence collectivement avec ce simple geste et ainsi contribuer à la biodiversité sur l’ensemble de notre territoire », mentionne le préfet de la MRC et maire de Varennes, M. Martin Damphousse.



Vous pourrez apercevoir dans les prochaines semaines plusieurs parcelles de terrains dans chacune des municipalités de la MRC (voir tableau ci-dessous) qui seront laissées sans tonte afin de favoriser le retour des pollinisateurs. La MRC fera également sa part en réalisant le même geste à ses bureaux administratifs et aux deux points de service de l’écocentre, à Varennes et Contrecœur.



À Sainte-Julie, la tonte du gazon sera retardée sur la majorité de son territoire à l’exception des terrains de soccer et de baseball, alors qu’à Varennes, ce seront les parc des Scouts, parc du Souvenir et une parcelle du parc de la Commune.



L’Office régional d’Habitation (ORH) de Marguerite-D’Youville se joint au mouvement!



Pour la première fois, les huit immeubles sous la responsabilité de l’ORH feront partie du mouvement lancé par la MRC en 2022. Pendant une partie du mois de mai, le gazon ne sera pas tondu sur l’ensemble de leurs terrains afin de laisser le temps aux insectes pollinisateurs de se nourrir et de poursuivre leur rôle essentiel dans l’environnement. Les terrains seront par la suite à nouveau entretenus dès le début de la période estivale.



Nouvelles habitudes



Les citoyens peuvent participer en laissant leur terrain sans tonte, mais aussi en adoptant certaines habitudes favorables aux insectes pollinisateurs notamment en n’enlevant pas les pissenlits sur leurs gazons, puisqu’elles sont parmi les fleurs qui poussent le plus tôt au printemps.



Ils peuvent aussi ajouter des semences de trèfle, des fleurs ainsi que des arbres ou un petit jardin sur leurs terrains pour attirer les pollinisateurs. En réduisant la surface de la pelouse, l’entretien devient moins exigeant (temps et ressources) et cela multiplie les sources de nourriture pour les pollinisateurs. Rappelons que ceux-ci sont responsables de la pollinisation de près de 70 % des plantes cultivées ici.



Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre section Développement durable sur notre site Internet www.margueritedyouville.ca.