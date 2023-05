Le maire de Varennes, Martin Damphousse, élu président de l’Union des municipalités du Québec

La rumeur circulait depuis un certain temps mais elle s’est concrétisée mercredi matin. Le maire de Varennes, Martin Damphousse a été élu président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Réuinis en assemblée générale, Les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont en effet élu Martin Damphousse au poste de président. Il accède ainsi à une prestigieuse fonction de représentant de l’ensemble des élues et élus municipaux du Québec qui, incidemment, sont actuellement réunis en congrès à Gatineau.



« Je tiens à remercier mes collègues, mairesses et maires, du conseil exécutif de l’UMQ pour leur confiance. Je rends hommage à mes prédécesseurs, dont le président sortant, Daniel Côté, maire de Gaspé. Merci également aux membres de mon conseil municipal, à l’ensemble du personnel de la Ville et à tous les Varennois pour leur soutien », affirme le maire Martin Damphousse, qui ajoute : « J’assumerai cette tâche avec la plus grande rigueur tout en étant actif auprès des citoyens de Varennes, vous pouvez compter sur moi! ».



Membre du conseil d’administration de l’UMQ et actif depuis plusieurs années, le maire Martin Damphousse a eu le privilège d’être coprésident du comité des Assises et de s’impliquer dans le programme d’employabilité supporté par la Fondation Simple Plan et l’Association des centres jeunesse du Québec. Il a également participé à deux reprises au Grand défi Pierre Lavoie en prenant part à l’équipe de l’UMQ. Jusqu’à récemment, il était membre de la Commission de l’environnement, de la Commission Femmes et gouvernance, du Comité maritime et président du Comité sur les changements climatiques.



Élu à la Ville de Varennes en 2007 à titre de conseiller municipal, Martin Damphousse s’est porté candidat à la mairie en 2009, siège qu’il occupe pour un quatrième mandat avec une équipe paritaire. Il siège au sein de différents organismes et instances supra municipales. Il est préfet de la Municipalité régionale de comté (MRC) Marguerite-D’Youville, membre du comité exécutif et du conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), administrateur à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ainsi que membre de la Table des préfets des élus de la Couronne Sud. Localement, il siège à la Régie intermunicipale d’eau potable, la Régie intermunicipale du Centre multisports Sainte-Amable/Sainte-Julie/Varennes, la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu en plus de présider la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS) vouée à la biométhanisation des déchets putrescibles.