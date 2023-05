Grand McDon: Alexandre Despatie à Sainte-Julie le 10 mai à midi

Le Grand McDon se tiendra cette année le mercredi 10 mai prochain. À cette occasion, les restaurants Mc Donald recueillent des fonds pour l’OMRM et d’autres organismes de bienfaisance locaux pour enfants. Cette année, les sommes amassées seront remises au Manoir Ronald McDonald de Montréal, la Fondation de l’Hôpital Pierre Boucher ainsi que l’AVRDI TSA de Beloeil. Une partie des recettes réalisées sur la vente des aliments et boissons, toute la journée, viendra appuyer le Grand McDon. Ce sont 10 % des ventes d’aliments et de boissons qui seront versés aux organismes.

Tous les restaurants au Canada remettront une partie du produit de leurs ventes à l’OMRM. Au moins 25 % des fonds recueillis par chaque restaurant seront versés à l’OMRM.

Alexandre Despatie participera à l’évènement. Il sera au restaurant McDonald’s de Sainte-Julie le mercredi 10 mai à 12 h.