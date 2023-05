Les deux organismes pour ainés de Varennes ne feront plus qu’un

Lors des assemblées générales annuelles spéciales de la FADOQ et du Bel Âge qui ont eu lieu la semaine dernière, les membres ont voté très majoritairement pour une fusion des deux organisations d’aînés. En présence du maire de Varennes Martin Damphousse, des présidentes mesdames Marie-Claire Cardin du Bel-Âge et Lise Carpentier pour la FADOQ, ils étaient à 93 % et à 89 % favorables.



« En unissant leurs forces, nos aînés bénéficieront d’un soutien encore plus complet pour la tenue de leurs activités qui contribuent tant à améliorer leur qualité de vie et leur épanouissement », a déclaré le maire Martin Damphousse.



La fusion des deux organismes, qui sont présents depuis de nombreuses années dans le paysage varennois, permettra à la Ville d’offrir une gamme plus large de programmes et de services pour répondre aux besoins des membres, notamment avec l’ouverture prochaine de l’Espace des Bâtisseurs.