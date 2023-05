La MRC Marguerite-d’Youville a contribué à générer des investissements de 10 millions $ sur son territoire

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC Marguerite-D’Youville a investi plus de 2,7M$ en 2022, sommes qui ont permis d’aider les entreprises du territoire à générer des investissements de plus de 10M$.



En termes d’argent généré par dollar investi, la MRC a établi un ratio de 3,97$ pour 1$. En plus de produire ces investissements, le montant fourni par le SDE a permis de créer ou maintenir 756 emplois sur le territoire de la MRC.



Le préfet de la MRC et maire de Varennes, Martin Damphousse, souligne que les différentes crises ( guerre en Ukraine, pénurie de main-d’oeuvre, réchauffement climatique, etc.) auxquelles la planète a été exposée en 2022 n’ont pas freiné les investissements dans la région qu’il représente. « Cette situation mondiale n’a pas empêché plusieurs entreprises de s’être implantées sur notre territoire. Nous avons également investi des sommes records et offert davantage de subventions afin de soutenir le milieu entrepreneurial. »



La croissance dans la MRC a également été marquée par une hausse de 19% des demandes de permis de construction dans les différentes municipalités du territoire. Au cours des prochaines années, M. Damphousse estime que Marguerite-D’Youville sera bien positionnée pour poursuivre sa croissance économique, avec la présence de plusieurs entreprises telles que la SÉMECS, Recyclage Carbone Varennes et le terminal portuaire de Contrecoeur qui font leur place dans le milieu. « Les travaux d’aménagement du nouveau terminal du Port de Montréal à Contrecœur devraient débuter dans la prochaine année, consolidant ainsi le potentiel exportateur de nos entreprises manufacturières. Le futur est encourageant pour nos entreprises et, plus généralement, pour l’ensemble de notre population. C’est pourquoi il importe à la MRC de continuer à soutenir les entreprises ainsi que le développement économique de son territoire. »