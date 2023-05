Nomination de Mélanie Brisson à titre de vice-présidente de l’ADGMQ

Le conseil d’administration (CA) de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) a entériné la nomination de Mme Mélanie Brisson, directrice générale de la Ville de Sainte-Julie, à titre de vice-présidente. Le CA est constitué de deux postes de vice-présidence, dont l’un était déjà occupé par Mme Raffaelle Di Stasio, directrice générale de la Ville de Montréal-Ouest. Le second poste était vacant depuis la nomination de M. Christian Schryburt à la présidence en février dernier. Mélanie Brisson est à l’emploi de la Ville de Sainte-Julie depuis 2010. Avant d’être nommée directrice générale de l’organisation en juillet 2022, elle a occupé différents postes, dont celui de directrice générale adjointe. Elle s’est jointe au conseil d’administration de l’ADGMQ en 2020 à titre d’administratrice cooptée. En mai 2022, elle a été élue responsable de la Conférence de la Montérégie, poste qu’elle conserve. Cette nomination a été chaudement saluée par le CA et l’équipe permanente de l’Association. « Son énergie positive et contagieuse de même que son expertise et son désir de s’impliquer dans les différents dossiers contribueront à la poursuite de nos objectifs. Elle apportera assurément une valeur ajoutée à l’ADGMQ à titre de vice-présidente. », a affirmé le président, M. Christian Schryburt.