Une nouvelle plateforme de consultation publique à Sainte-Julie

Afin de l’aider à recueillir les points de vue et les idées de ses citoyens, la Ville de Sainte-Julie a récemment mis en ligne une plateforme de consultation publique qui sera notamment utilisée lors de la planification stratégique 2023-2027. La première consultation est présentement en cours jusqu’au 22 mai et elle porte sur les offres d’activités de loisirs proposées.

Dans ce but, les citoyens sont invités à visiter le saintejulieconsulte.ca et à se créer un compte en suivant la vidéo se trouvant à la page d’accueil. Ce nouvel outil permettra également aux citoyens d’échanger entre eux sur différents sujets entourant l’avenir de la ville comme des enjeux d’aménagement du territoire, la mise à jour de politiques publiques et les offres en matière de loisirs, etc.

Le maire, Mario Lemay, a précisé que c’est un lieu d’échange convivial qui permet un dialogue ouvert entre la Ville et ses citoyens afin de faire évoluer Sainte-Julie et définir son futur. Les gens pourront ainsi suivre l’avancement des différents projets de façon transparente et se positionner sur ceux-ci.

Présentement, la Municipalité désire sonder la population concernant les cours offerts dans ses programmations jeunes, adultes et aînés. On demande entre autres aux adultes et aux aînés (55 ans et plus) quel type d’activité les inciterait à s’inscrire. Parmi les questions que l’on retrouve, on remarque : Quelles activités pourraient intéresser votre enfant ou votre adolescent? Aimez-vous les activités ponctuelles (activité d’une journée seulement)? Pour une session de douze cours, quel serait le montant maximal que vous seriez prêt à débourser? Est-ce qu’une session de douze cours vous convient? (Si non, précisez le nombre de cours idéal?) Il est à noter en terminant que les réponses sur les offres d’activités de loisirs seront recueillies jusqu’au 22 mai.