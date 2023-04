Spectacle d’humour-bénéfice : venez rire pour les jeunes !

La Maison des jeunes de Boucherville organise un spectacle d’humour-bénéfice le vendredi12 mai à 20h l’école secondaire De Mortagne. Passez une soirée inoubliable en compagnie des humoristes invités : Stéphane Poirier, Sam Lemieux, Mibenson Sylvain, Charles-Antoines Des Granges et Rolly Assal.

Le coût du billet est de 20$. Les portes ouvriront à 19h15 et le choix des places se fera selon l’ordre d’arrivée. Un tirage aura lieu pendant le spectacle et les tickets seront en vente sur place, en espèces uniquement.

En plus de passer un moment agréable, vous contribuerez à soutenir une cause importante. Les profits de la soirée seront entièrement donnés à la Maison des jeunes de Boucherville, qui offre des activités éducatives, culturelles, sportives et récréatives aux adolescents âgés de 12 à 17 ans.

Mais la Maison des jeunes est bien plus qu’un simple lieu de divertissement. C’est un endroit où les jeunes peuvent se développer en tant que personnes, acquérir de nouvelles compétences et découvrir de nouvelles passions.

Voici le lien pour acheter vos billets:

https://cutt.ly/H5m2UyN