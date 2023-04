Retour en force pour le Théâtre lyrique de la Montérégie avec Les Mousquetaires au couvent

Pour son retour sur les planches après trois longues années d’absence, la troupe du Théâtre lyrique de la Montérégie présente une des pièces les plus célèbres du répertoire d’opérette français, Les Mousquetaires au couvent. Et pour marquer l’occasion, les spectateurs qui le désirent pourront se déguiser en mousquetaire ou en religieuse pour souligner l’événement et multiplier le plaisir!

Avec plus de 25 années d’expérience, le Théâtre lyrique de la Montérégie revient donc en force avec une production qui saura enchanter tous ceux qui assisteront à ce grand retour mis en scène par Étienne Cousineau et sous la direction musicale de Donald Lavergne. La troupe est composée d’amateurs passionnés, mais sa renommée attire également nombre de professionnels, ce qui permet aux spectateurs de vivre une expérience des plus divertissantes.

« Nous offrons aux gens un spectacle de qualité; ça se voit et ça s’entend! », a lancé avec enthousiasme la présidente de la troupe qui regroupe une quarantaine de personnes, Lyse Pratte. « Il y a une passion qui nous rassemble, un plaisir de jouer qui paraît sur scène. Nous sommes comme une famille. En fait, nous avons du plaisir à donner du plaisir! C’est une pièce très ludique, c’est une comédie pour tous avec beaucoup de chorégraphies; ça bouge beaucoup sur scène. Et aussi c’est très accessible, car nous travaillons fort pour démocratiser l’art lyrique. »

C’est donc l’histoire d’un mousquetaire amoureux de Marie qui est pensionnaire au couvent des Ursulines. Aidé de son ami et comptant sur la complicité du truculent abbé Bridaine, ils s’introduisent dans les lieux dans le but d’enlever Marie en se déguisant en religieux avec les soutanes qu’ils ont volées à deux pèlerins… Mais le tout ne surviendra pas sans provoquer de nombreux rebondissements!

L’œuvre dure environ 90 minutes avec entracte et est présentée au Théâtre de la Ville de Longueuil le vendredi 12 mai (à 19 h 30), le samedi 13 (à 14 h et 19 h 30) et le dimanche 14 mai (à 14 h) prochains. Pour information ou réservation, il suffit d’aller au theatrelyrique.ca ou de composer le 450 670-1616.

« Nous allons en mettre plein la vue et plein les oreilles! », a lancé avec un large sourire Lyse Pratte, dont les comédiens trépignent à l’idée de renouer avec le public.