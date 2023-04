La chorale Expressio remontent sur scène avec un spectacle de 65 chansons

Les choristes de L’EXPRESSIO remontent sus scène pour leur 10e anniversaire

Après avoir été contraint de mettre sur pause pendant 3 ans les spectacles annuels, les

choristes de Expressio vont monter sur scène pour présenter un répertoire qui

fera assurément oublier la grisaille des dernières années.

La programmation du spectacle L’univers 2 d’Expressio est diversifiée et répond à tous

les goûts! Elle regroupe plusieurs medley et collages de 65 chansons tirées du répertoire

québécois, français et anglais; de Aznavour à Loco-Locas, de Clémence Desrochers à Elton

John en passant par Plume Latraverse, Daniel Lavoie, Shania Twain et Ginette Reno, etc.

Comme le mentionne le chef de Expressio, Éric Bernier, c’est un travail colossal, mais les

choristes passionnés par la musique et le chant, éprouveront beaucoup de plaisir et de

fierté à vous présenter ce spectacle dans une ambiance festive. Ils seront accompagnés

par le pianiste André Lacombe et ses musiciens

Monsieur Bernier salue l’implication de madame Maud Allaire, mairesse de Contrecœur

à titre de présidente d’honneur de cette 10e édition du spectacle annuel de Expressio. Il

tient également à dire merci au fidèle public d’Expressio et aux précieux commanditaires

dont la Ville de Contrecœur et le marché IGA Phillip et Émily.

L’ensemble vocal Expressio a été fondé en 2012 par Éric Bernier qui, il y a quelques

semaines, a annoncé son départ pour relever d’autres défis. Par conséquent, l’organisme

est incidemment à la recherche d’un chef ou d’une cheffe de chœur.

Cet ensemble vocal regroupe plus d’une trentaine de choristes provenant de Contrecœur, de Sorel-

Tracy, de Verchères, de Saint-Antoine, de Saint-Marc-sur-Richelieu et des environs.

Les billets en vente auprès des choristes et à la Papeterie Panoplie, 293, rue St-Antoine,

Contrecœur au coût de 25 $/adulte et 15 $ pour les 10 à 17 ans et gratuit pour les 9 ans

et moins. Plus de détails également sur la page Facebook Ensemble vocal Expressio.