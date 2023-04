Ben-Mor s’éloigne de sa dépendance à la Chine

Le manufacturier Ben-Mor entreprend un virage majeur pour réduire sa dépendance à la Chine. Cette entreprise qui détient entre autres une usine à Boucherville, rapatriera sous peu la production de son produit fini en dehors de l’Asie et de la Chine.



« Notre désir est de se détacher de la Chine pour rapatrier notre production en Amérique du Nord et en Europe exclusivement. Cette initiative représente un investissement pour nous, mais est réalisée dans l’optique d’aller plus loin. En ce sens, nous faisons des essais pour approuver de nouveaux fournisseurs à l’extérieur de la Chine et même de l’Asie. Avec des décisions bien pensées, nous avons le pouvoir de changer les choses », explique Benoît Frappier, le fondateur de Ben-Mor.



Le manufacturier originaire de Saint-Hyacinthe comprend sous 3 divisions : industriel, au détail et militaire. Il réalise l’assemblage de câbles, de câbles recouverts, d’élingues de levage, d’élingues rondes, en plus de la distribution de cordes, de chaînes et d’accessoires. Produit phare de son portefeuille, les bagues en aluminium pour câbles assemblés seront désormais entièrement fabriquées au Canada, se détachant ainsi de sa dépendance de production à l’Asie et à la Chine en particulier.