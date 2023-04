Nouveau partenariat entre la DPJ Montérégie et Les Grands Frères : mentors recherchés

La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Montérégie est fière de s’associer à l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de la Montérégie dans le cadre du programme Mentorat 16|21 afin que les jeunes, amorçant leur transition vers la vie adulte et étant issus des services de la protection de la jeunesse, puissent être jumelés à un mentor. Comme le programme est nouveau, des bénévoles âgés de 25 ans et plus sont recherchés afin de s’impliquer auprès des jeunes pour faire une différence dans leur parcours. Que permet le programme Mentorat 16|21 ? En devenant mentor dans le cadre de ce programme, une personne s’engage à réaliser un minimum d’une activité de 3 à 4 heures toutes les deux semaines et proposer un appel toutes les semaines, en respectant le rythme du jeune. Ensemble, un jeune et son mentor peuvent pratiquer nombre d’activités, selon les intérêts de chacun : vélo, cuisine, sortie au cinéma, jeux vidéo, musique, randonnée… L’objectif du programme 16|21 est de créer des relations qui permettront aux jeunes de développer leurs compétences émotionnelles, d’améliorer leur santé mentale, en plus d’accroître leur implication à l’école et dans leur vie sociale. La présence d’un mentor auprès d’un jeune lui permet aussi de compter sur une personne significative en dehors de l’accompagnement reçu en protection de la jeunesse. Un jeune a besoin de vous! Le programme vise les jeunes âgés de 16 à 21 ans qui vivent dans un centre de réadaptation jeunesse (centre jeunesse), un foyer de groupe, une famille d’accueil ou un appartement autonome. Les jeunes suivis dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et qui vivent dans leur milieu de vie d’origine peuvent aussi être éligibles au projet, s’ils sont référés par un intervenant de la DPJ. Devenez bénévole dès maintenant Toute personne souhaitant devenir mentor doit remplir le formulaire en ligne sur le site de l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de la Montérégie ou téléphonez au 1 866 464-6188.