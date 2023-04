Longueuill : Le Chemin de Chambly en chantier pour deux autres années

Les amateurs de cônes orange seront comblés cet été ainsi que l’an prochain car Longueuil amorce les deux dernières phases de travaux majeurs de réfection du chemin de Chambly amorcés en 2017. De juin à novembre 2023, les travaux se dérouleront d’abord à proximité du viaduc de la route 116 jusqu’au chemin de la Savane, incluant l’intersection névralgique du chemin de la Savane. Puis, en 2024, d’avril à septembre, le dernier tronçon du chemin de Chambly sera réaménagé, du chemin de la Savane jusqu’au boulevard Vauquelin.

Les travaux des deux dernières phases, d’une valeur de 18,8 M$, consistent en la réfection complète d’un tronçon du chemin de Chambly à proximité de la route 116, incluant le remplacement de la chaussée, des trottoirs, des feux de circulation et de l’éclairage, de même que l’implantation d’une voie réservée pour les autobus et l’ajout d’une piste cyclable bidirectionnelle. La Ville en profitera pour remplacer des équipements de gestion des eaux situés sous le chemin de Chambly et réaménager les intersections du chemin de la Savane et du boulevard Vauquelin.

Les trottoirs seront élargis, de nouveaux bancs de parc installés et les intersections et les feux de circulation réaménagés pour les personnes ayant une déficience visuelle notamment. La piste cyclable sur le chemin de Chambly sera complétée pour joindre le réseau cyclable déjà aménagé sur le chemin de Chambly et le boulevard Jacques-Cartier. Un nouveau lien sur le chemin de la Savane viendra quant à lui joindre la piste cyclable aménagée l’an dernier sur la rue Legault.

Finalement, l’accès à la gare Longueuil—Saint-Hubert sera amélioré pour les utilisateurs du transport en commun. Une nouvelle voie réservée pour les autobus, implantée sur le chemin de Chambly, entre le boulevard Vauquelin et la rue Patrick, viendra améliorer la fluidité des autobus pendant les heures d’exploitation du matin et du soir, en semaine.

2023. Les travaux préparatoires, quant à eux, débuteront dans les prochains jours.

Des perturbations au niveau de la fluidité de la circulation sont donc à prévoir lors de cet important chantier.