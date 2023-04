Défi Pissenlits : Les Julievillois invités à retarder la tonte de leur pelouse

Dans le cadre du Défi Pissenlits organisé par Miel&Co., la Ville de Sainte-Julie invite les Julievillois à retarder la tonte de leur pelouse de quelques jours à deux semaines afin de laisser les abeilles et les autres insectes pollinisateurs récolter tout le pollen et nectar dont ils ont besoin.



Ces insectes pollinisateurs, entre autres les abeilles, les papillons et les coccinelles, sont responsables, chaque année, de la production des fruits et légumes disponibles dans notre garde-manger. En plus de bénéficier aux insectes, cette initiative aura un impact bénéfique sur l’environnement, notamment en réduisant l’émission de gaz à effet de serre produits par la machinerie et les accessoires à essence.



« Cette belle initiative s’intègre dans le Plan Vert de la Ville en mettant en valeur et en protégeant la biodiversité. Chaque année, collectivement, c’est une initiative que nous devons pratiquer pour le mieux-être de la nature et de la société. J’invite la population à attendre que les pissenlits soient en fleurs avant de tondre leur gazon », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Rappelons que la Ville de Sainte-Julie s’engage à retarder la tonte du gazon sur la majorité de son territoire à l’exception des terrains de soccer et de baseball. Pour plus d’information au sujet du Défi Pissenlits, il suffit de consulter le site Web de Miel&Co.