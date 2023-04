Après Varennes, la Fondation Véro & Louis pourra bâtir deux autres maisons pour autistes

La Fondation Véro & Louis qui a inauguré sa première maison de répit à Varennes, pourra bientôt ouvrir deux autres maisons grâce à la générosité d’un autre résident de la Rive-Sud, Marcel Lussier, qui à lui seul a décidé de remettre sept millions de dollars à Véro & Louis pour la création de deux nouvelles maisons afin d’offrir un milieu de vie pour adultes autistes de 21 ans et plus dans le Centre-du-Québec et dans les Laurentides.

Marcel Lussier, un résident de la région de Laprairie (un ancien député du Bloc québécois) avait remporté, en juin dernier, le plus important gros lot de l’histoire de Loto Québec soit la somme faramineuse de 70 millions au Lotto Max. Il a décidé d’en faire profiter la Fondation et, plus directement, les enfants atteints d’autisme. Marcel Lussier dont les racines familiales sont à Varennes promet, par ailleurs, d’organiser le plus important rassemblement des familles Lussier d’Amérique,, en 2024, à Varennes justement.

Forte donc de l’appui majeur provenant de la Famille Lussier et de la Fondation François Bourgeois, la Fondation Véro & Louis pourra bâtir les deux nouvelles maisons. Ces milieux de vie permanents et adaptés pour des personnes autistes de 21 ans et plus, présentant ou non une déficience intellectuelle, offriront la possibilité aux familles de la Mauricie – Centre-du-Québec et des Laurentides de bénéficier d’un projet d’innovation sociale unique appuyé par quatre équipes de recherche, pilotées par trois grandes universités québécoises.



Les deux nouvelles Maisons Véro & Louis offriront un environnement physique adapté aux personnes autistes. La mission des Maisons Véro & Louis s’articule au quotidien autour de sa valeur fondamentale de respect de la différence afin d’offrir les meilleures conditions possibles pour améliorer le mieux-être et la qualité de vie de ses résidents et de favoriser le développement de leur autonomie et de leur plein potentiel grâce à un programme éducatif offert au quotidien.

En même temps la complicité et la générosité de la Fondation François Bourgeois ainsi que la volonté du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec permet aussi de confirmer le début imminent du projet de la maison qui sera située dans la grande région de Victoriaville.