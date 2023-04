À 202 000$, le salaire du conseiller Tabarah a dépassé celui de la mairesse de Longueuil en 2022

Si le salaire de l’ex-mairesse de Longueuil, Sylvie Parent a beaucoup fait jaser durant son mandat (elle était l’élue la mieux payés au Québec) c’est celui de l’actuel vice-président du comité exécutif de la Ville, Jonathan Tabarah, qui fait les manchettes depuis une semaine car son salaire est plus élevé que celui de l’actuelle mairesse, Catherine Fournier.

« La Presse » a en effet révélé, lundi dernier, que la rémunération globale du conseiller Jonathan Tabarah avait dépassé celui de la mairesse Catherine Fournier en 2022 car il a été de 202,314$ alors que celui de Catherine Fournier, a été de 188,759$.

Outre son siège au Conseil d’agglomération, le conseiller Tabarah est d’abord un élu de la Ville de Longueuil ce qui lui rapporte 49,000$. Il est vice président du Comité exécutif de la Ville, ce qui lui permet l’addition d’un autre 77,000$ et il occupe de nombreux postes sur différentes commissions et comités. En 2022 il a aussi occupé les fonctions de maire suppléant ce qui fait qu’il a touché au total, plus de 200,000 $ . Il aurait cependant récemment demandé à ce que son salaire ne dépasse pas celui de la mairesse en 2023 !