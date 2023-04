Coup de balai pour la terre à Varennes

Bouteilles, papiers et autres détritus étaient au menu des cueilleurs varennois samedi le 22 avril dernier alors qu’une Corvée de nettoyage a réuni plusieurs dizaines de bénévoles.

En effet dans le cadre du Jour de la Terre Canada, les élus varennois, en collaboration avec l’organisme PurNat organisaient une vaste corvée de nettoyage familiale de 9 h à 12 h sur le terrain situé derrière l’école secondaire Le Carrefour. Inutile de dire que les participants avaient de quoi remplir leurs chaudières car la fonte des neige a laissé l’endroit plein de déchets et, assez sale merci.

Des sacs poubelles, des gants et d’autres équipements de sécurité ont été fournis pour que l’événement se déroule en toute sécurité. Entre autres, le maire Martin Damphousse a mis l’épaule à la roue pour contribuer à rendre ce coin de Varennes un peu plus propre.

« Cette journée de nettoyage a été un véritable succès et nous sommes fiers de voir notre communauté unie autour de cette cause commune. Les efforts de chaque participant ont contribué à rendre notre ville plus propre et plus agréable à vivre, tout en préservant la beauté de notre environnement », a déclaré le maire Damphousse au terme de cette opération de grand « coup de balai »