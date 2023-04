DEL: Des investissements records en 2022 dans l’agglomération

L’année 2022 a été marquée par une solide reprise économique dans l’agglomération de Longueuil car les investissements provenant des PME du territoire doublé de l’attraction de nouvelles sociétés permet d’afficher un record d’investissement de 1,73 milliard de dollars, un record de tous les temps.

L’organisme Développement Économique de l’agglomération de Longueuil a ainsi pu accompagner 1 068 entreprises dans leurs démarches de progression ce qui a permis la création et le maintien de 4 825 emplois.

Près de 19 millions $ en recherche de financement pour les PME ont été injectés permettant l’attraction de huit nouvelles entreprises dont FPT Canada, une entreprise spécialisée en transformation numérique et solutions technologiques qui s’est installée à Boucherville, et la rétention de six PME sur le territoire de l’agglomération.

Alors que l’organisme s’investit depuis plus de 20 ans dans les PME d’ici, l’accompagnement de DEL demeure toujours aussi essentiel aux yeux des entrepreneurs : « Dans un monde économique en continuelle redéfinition, nous avons su faire preuve d’agilité et de flexibilité pour toujours mieux accompagner les entrepreneurs de notre agglomération. Notre volonté d’innover, jumelée à notre ambition de tout mettre en œuvre pour voir nos PME réussir, nous amènent, une fois de plus, à nous surpasser en fait de retombées économiques générées », a précisé Julie Ethier, directrice générale de DEL, lors du dévoilement des résultats de 2022, en compagnie des maires et mairesses de l’agglomération ainsi que du ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec Pierre Fizggibon.