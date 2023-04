Boisé sous l’eau à Boucherville

La fonte rapide des neiges et la crue printanière du fleuve St-Laurent ont transformé le paysage riverain de plusieurs secteurs de Boucherville. Aux limites de Varennes, par exemple, plusieurs arbres en rives semblent avoir été plantés en plein milieu du fleuve tellement le niveau d’eau recouvre non seulement les berges mais de nombreux mètres de terres habituellement bien au sec. Contrairement à Montréal et à plusieurs villes de la Rive Nord, la situation n’est cependant pas alarmante au point de craindre des inondations plus importantes et, si mère nature coopère le moindrement, le niveau du fleuve devrait se stabiliser et revenir à des niveaux moins élevés dès la semaine prochaine. (Photo Francois Laramée)