Varennes a consacré entre 7 et 10 % de son budget à la culture depuis trois ans

L’activité économique est importante à Varennes et l’arrivée de nombreuses nouvelles entreprises d’envergure, au cours des dix dernières années, aura certainement permis aux décideurs, de réaliser de nombreux projets dans d’autres sphères d’activités que ce soit pour des besoins dans les domaines sociaux, sportifs, communautaires ou culturels. L’Espace des Bâtisseurs qui ouvrira bientôt ses portes en est un bel exemple tout comme les nombreux concepts et lieux aménagés dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de la Ville, l’an dernier.

En fait Varennes fait figure d’exemple à bien des égards en matière de culture par exemple car, en 2020, malgré la pandémie, la Ville a investi 7 % de son budget d’administration en culture sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement, alors que le pourcentage de l’ensemble du Québec se situait à 4,3 %. Par rapport aux villes comparables dont la moyenne d’investissement est de 103 $ par habitant, soit 4,60 %, à Varennes ce sont 155 $ par habitant qui ont été redistribués sous de nombreuses formes telles que la tenue d’activités culturelles, le soutien aux artistes locaux, la préservation du patrimoine, des expositions, des concerts, des projections de films, du théâtre et le développement de l’art public. En 2021, 8.4 % du budget de la Ville a été consacré à la culture et en 2022, année du 350e anniversaire de Varennes, 10,7 %.



Pour le maire de Varennes, Martin Damphousse, la culture est certainement au cœur non seulement des préoccupations des varennois mais son administration est extrêmement sensible au monde de la culture qui doit être soutenu. « Nous poursuivons notre engagement à soutenir les projets culturels et les artistes locaux, car la culture est un élément majeur pour les citoyens et contribue à l’identité et au sentiment d’appartenance des Varennois. » at-il dit la semaine dernière alors que Varennes soulignant, le 15 avril dernier, la Journée nationale de l’art.