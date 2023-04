La Journée de l’environnement : une expérience électrique!

La Ville de Boucherville tiendra la toute première édition de la Journée de l’environnement, le 6 mai prochain dans le stationnement du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

De 9 h 30 à 16 h 30, les curieux auront l’occasion de découvrir plusieurs kiosques à thématique environnementale animés par divers organismes, en plus d’avoir la chance d’essayer des voitures électriques!

Plusieurs activités seront proposées au cours de cette journée :

– Démonstration de véhicules et d’appareils électriques et essais routiers par l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ).

– Exposition et essais de vélos électriques par Cycle Néron et Sports Occasions Plus.

– Apprentissage des techniques d’entretien respectueuses de l’environnement pour le jardin, la pelouse et le contrôle des insectes nuisibles par Solutions alternatives environnement (SAE).

– Information sur la protection de la biodiversité et des actions à mettre en place pour protéger différentes espèces, dont le papillon monarque, par SOS Planète. Une distribution gratuite de semences et de plants d’asclépiades, une plante essentielle à la survie des monarques, aura lieu. Premier arrivé, premier servi!

– Sensibilisation quant aux règles à respecter lors de l’usage de modes de transports électriques (vélos, trottinettes).



La Ville tiendra également un kiosque afin d’expliquer les dernières démarches en matière d’électrification de ses transports. La gestion des matières résiduelles et les activités de compostage seront également abordées.

En cas d’intempéries, l’activité sera maintenue.