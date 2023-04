Boucherville appuie à nouveau le projet d’une passerelle cyclable et piétonne vers l’île Charron

Le conseil municipal de Boucherville a renouvelé son appui au projet de construction d’une passerelle cyclable et piétonne sur le pont de l’autoroute 25 menant à l’île Charron.

Ce projet a d’abord été mis de l’avant en 2021 par Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville pour permettre l’accès au parc national des Îles-de-Boucherville sans recourir à la voiture ou, en été, à la navette fluviale.

Les membres du conseil d’administration de cet organisme ont adopté le 22 mars dernier une nouvelle résolution en faveur du projet qui complèterait les accès cyclables des ponts de la Rive-Sud.

Le maire Jean Martel souhaite la réalisation de ce projet qui n’est pas sur le territoire de la Ville et dont le pont de l’autoroute 25 appartient au ministère des Transports. « Nous souhaitons qu’il soit mis en action rapidement et je me propose de rencontrer à ce sujet les attachés politiques de la ministre de la Famille Suzanne Roy qui est aussi ministre responsable de la Montérégie. Déjà, les villes de Longueuil et de Montréal et les députés Nathalie Roy et Xavier Barsalou-Duval appuient le projet.»

Prudence sur les pistes cyclables

Par ailleurs, avec l’arrivée du printemps, la conseillère municipale et présidente de la Commission de la circulation et du transport de Boucherville, Lise Roy, a lancé un appel à la prudence sur les pistes multifonctionnelles de la Ville qui sont destinées à plusieurs types d’utilisateurs, principalement les cyclistes et les marcheurs, adultes et enfants.

Elle a surtout insisté sur l’utilisation sécuritaire de la piste longeant le boulevard Marie-Victorin, entre le club d’aviron et le parc de La Frayère, rappelant l’importance de respecter la recommandation de vitesse de 20 km/h pour les cyclistes. « Ceux qui veulent faire de la vitesse peuvent aller dans la rue, c’est permis », a-t-elle mentionné.