Réal Béland en spectacle pour soutenir les jeunes défavorisés de Saint-Amable

Les Anges du Partage, organise une journée bénéfice dont les profits serviront à soutenir durant leur parcours scolaire, de façon discrète, les élèves défavorisés fréquentant les cinq écoles de la ville de Saint-Amable. Grâce aux fonds amassés, l’organisme pourra fournir, par exemple, des vêtements, des produits d’hygiène, des articles scolaires, des services de professionnels, des articles de sport, l’inscription à une activité ou autres, à ces enfants dont les parents ont peine à se sortir la tête de l’eau. Avec ce projet, Les Anges du Partage souhaite « transformer la vision qu’un jeune a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire aux champs des possibles et d’être égal aux autres.

La soirée bénéfice se fera sous la formule spectacle d’humour (avec l’humoriste Réal Béland) avec vente d’alcool sur place. Cet événement aura lieu le samedi 29 avril 2023 à l’école François-Williams de Saint-Amable, et ce, à compter de 18 h 00. Information et achat de billets 514 943 0013