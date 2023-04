Le rêve de Joël Teasdale de jouer avec les Canadiens de Montréal s’est enfin réalisé!

En disputant son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) le 12 avril dernier contre les Islanders de New York, le résident de Sainte-Julie, Joël Teasdale, a réalisé un grand rêve et il est devenu du même coup le neuvième Québécois à disputer au moins une rencontre avec les Canadiens de Montréal cette saison, une première en 14 ans pour le Tricolore.

« Être Québécois et jouer pour le Canadien, c’est spécial! C’est le rêve de n’importe quel petit gars! Tu joues dans la rue avec un chandail du Canadien. Tu aspires à jouer pour cette équipe », a-t-il déclaré au Journal de Montréal quelques heures avant de sauter sur la glace.

Le Julievillois était donc le neuvième Québécois dans la formation des Canadiens depuis le début de la saison, une liste qui comprend également David Savard, Jonathan Drouin, Mike Matheson, Samuel Montembeault, Rafaël Harvey-Pinard, Alex Belzile, Anthony Richard et Frédéric Allard.

Maintenant que la saison est terminée pour le Tricolore, Joël Teasdale va tenter d’aider le Rocket de Laval à vaincre les Comets d’Utica lors des séries éliminatoires dans la Ligue américaine de hockey (LAH). En saison régulière, l’ailier gauche de 6 pieds et 203 livres a récolté une fiche de 38 points (23 buts et 15 aides) en 58 matches. Il retrouvera à Laval son coéquipier à la défense, le Varennois William Trudeau, qui a amassé 27 points (7 buts et 20 passes) en 60 matchs avec le Rocket de Laval.