Deux équipes de volleyball de Varennes ont participé à un gros tournoi provincial à Québec

Parties d’une idée de deux entraineurs de l’école le Carrefour et du Collège Saint-Paul, une équipe Benjamine composée de cinq filles du Carrefour et de Saint-Paul se sont présentées dans un grand tournoi provincial à Québec, les 15 et 16 avril derniers, avec l’objectif de s’amuser, de profiter de cette belle aventure et d’une belle collaboration entre deux écoles de Varennes. Après la ronde préliminaire de douze équipes dans le tournoi, cette équipe, « Les Élites de Varennes », s’est classée dans le top quatre pour la grande finale dans la catégorie D1 (la plus forte). L’équipe a finalement remporté la médaille de bronze.



L’équipe cadette du Carrefour, composée de quatre équipes différentes des Celtiques, soit huit filles au total, s’est aussi présentée dans ce tournoi dans une ambiance festive et compétitive. La formation de cette école a aussi eu une performance extraordinaire en se classant dans le top quatre de la grande finale du D1. Elles se sont inclinées dans la finale de la médaille de bronze dans une troisième manche très serrée contre une équipe d’étoiles de l’Abitibi.



Bravo aux entraineurs et félicitations à tous nos athlètes pour vos performances inoubliables.