Boucherville : une ville complètement « judo »

Le Club de Judo Boucherville a accueilli les 15 et 16 avril derniers deux compétitions : le Challenge International et la Coupe de la zone Montérégie. Environ 180 judokas âgés de 14 à 30 ans se sont affrontés sur le tatami du dojo Marcel-Bourelly. Les athlètes du club hôte ont particulièrement brillé.

Le samedi a été consacré à la 24e édition du Challenge International sous la présidence d’honneur de la médaillée olympique Catherine Beauchemin-Pinard. Il s’agit d’un tournoi par équipes. Quatorze équipes en provenance de Montréal, de Saint-Hilaire, de l’arrondissement de Saint-Hubert, de Boucherville et même de la Guadeloupe ont livré de bons combats.

Une délégation d’une quinzaine de jeunes de la ville des Abymes, en Guadeloupe, jumelée à Boucherville, était en effet présente. La veille des compétitions, les athlètes guadeloupiens ont été reçus à l’hôtel de ville de Boucherville pour entre autres signer le livre d’or.

La Coupe du Challenge qui récompense le club dont les équipes ont obtenu le plus de victoires a été remise au Club de Judo Boucherville, devant le club Shidokan. À égalité en 3e place, on retrouvait le club des Abymes et le club de judo Olympique. Parmi les représentants du club de Boucherville, Catherine Toshkov (catégorie senior) de Sainte-Julie et Tristan Bourque (U18) de Boucherville ont gagné le titre de meilleur combattant de leur catégorie.

Le dimanche se tenait la coupe de la zone Montérégie qui a réuni plus de 120 jeunes des catégories U14 et U16 et au moins autant de parents venus les encourager.

Une cinquantaine de bénévoles se sont impliqués durant ces deux jours d’action pour faire de ces rencontres sportives des succès. La prochaine édition aura lieu au printemps 2024.