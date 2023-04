Avis de grève touchant le Centre de services scolaire des Patriotes

Le 19 avril dernier, 253 chauffeurs d’autobus scolaires affiliés à la section locale 106 du Syndicat des Teamsters ont voté pour des mandats de grèves qui risquent de perturber le transport scolaire sur le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes, dont entre autres des écoles de Boucherville, Sainte-Julie et Varennes.

« Nous sommes pleinement conscients des répercussions que pourraient avoir ces grèves », a rappelé François Laporte, président des Teamsters Canada. « Tout ce qu’ils (les syndiqués) demandent, ce sont des conditions salariales et contractuelles plus justes, qui reflètent leur haut niveau de responsabilité. »

Les mandats touchent 16 chauffeurs d’Autobus Rive-Sud de Sainte-Julie, qui transportent des élèves du Centre de services scolaire des Patriotes dans les secteurs de Sainte-Julie, Saint-Amable, Beloeil, Saint-Bruno et Boucherville, ainsi que les collèges privés Charles-Lemoyne, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Paul et Trinité. À Sainte-Julie, les écoles primaires affectées sont Arc-en-ciel, Aux-Quatre-Vents, du Grand-Chêne, L’Arpège, Du Moulin et Le Rucher. Les écoles secondaires le Carrefour à Varennes, De Mortagne à Boucherville, du Grand-Coteau à Sainte-Julie et l’École d’éducation internationale à McMsterville sont également visées par cette situation, tout comme l’école orientante l’Impact à Boucherville.

Ces avis proviennent également de 40 chauffeurs d’Autobus Rive-Sud de Longueuil, qui travaillent notamment pour le Centre de services scolaire Marie-Victorin dans les secteurs de Brossard, Saint-Hubert, Saint-Lambert et Longueuil, ainsi que les écoles privées Notre-Dame-de-Lourdes, le Collège Charles-Lemoyne, le Collège Jean de la Mennais et les deux Collèges Durocher.

Au moment d’écrire ces lignes, le syndicat précise qu’ils tomberont tous en grève à partir du 24 avril, à moins d’une entente négociée.