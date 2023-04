La popote roulante : un service essentiel

La popote roulante distribue chaque semaine des repas à des personnes qui ont besoin d’aide : des aînés, des gens en convalescence ou en perte d’autonomie, de jeunes mamans, etc.

Une équipe d’une quarantaine de cuisiniers s’affairent à la tâche pour concocter de bons repas complets et équilibrés. Puis d’autres bénévoles assurent la livraison les lundis et jeudis. Les autres jours, des repas congelés sont disponibles.

Ce service joue un rôle essentiel auprès de ces personnes. En fait, la popote est beaucoup plus qu’un repas à prix modique puisqu’elle constitue aussi une vigie auprès des bénéficiaires, lesquels vivent souvent seuls ou sont en situation de vulnérabilité. Chaque année, les bénévoles du Centre d’action bénévole (CABB) qui a la responsabilité de ce service à Boucherville sont témoins de situations où la santé et la sécurité des aînés sont compromises.

Pour vous prévaloir du service moyennant un coût minime, il suffit de communiquer avec Chantal Paquette, agente aux services alimentaires du CABB, au 450 655-9081, poste 224.