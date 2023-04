L’école L’Arpège de Sainte-Julie au Sommet du leadership en éducation Apple

Le mardi 28 mars, l’école L’Arpège était présente au Sommet du leadership en éducation Apple.



François Lake-Héon, enseignant, Nathalie D’Amours, enseignante, et Caroline Montreuil, orthopédagogue, ont présenté le projet numérique de l’école L’Arpège qui permet de créer des environnements d’apprentissage équitables, variés et stimulants.



Depuis maintenant 8 ans, et à la suite d’une longue démarche de réflexion et de consultation, l’équipe-école s’est ralliée autour d’une vision commune où la technologie a été repensée pour être fondamentalement au service des apprentissages. Cette réalité a révolutionné les pratiques et a aussi permis de développer un fort sentiment d’appartenance de la part de la communauté et du personnel.



Ensemble, ils ont développé et mis en place un projet en plusieurs volets :



– Implantation des iPad 1-1 au 3e cycle.

– Utilisation du numérique en orthopédagogie pour retirer les barrières et permettre le développement du plein potentiel.

– Démocratisation des TI en incluant le service de garde.

– Développement d’une approche pour stimuler la créativité et la pensée informatique.

Au niveau pédagogique, les élèves sont plus organisés, motivés et créatifs. Ils ont une meilleure estime d’eux-mêmes grâce, entre autres, à des pratiques de différenciation facilitées. Par ailleurs, la collaboration entre les membres du personnel est plus efficace. Ce projet est un catalyseur pour les échanges et accélère les communications. Il rallie l’équipe-école autour d’une vision commune et développe des pratiques de collaboration dynamisantes.



« Tout est possible quand des éducateurs se mobilisent pour la réussite de tous les élèves », a rappelé Gabriel Duquette, directeur, de l’école L’Arpège.