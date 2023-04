20 nouvelles stations BIXI et 200 vélos de plus à Longueuil

200 nouveaux vélos BIXI seront prochainement disponibles pour les amateurs de vélo de Longueuil dans les 20 nouvelles stations libre-service BIXI installées sur le territoire. L’investissement total, incluant un montant de 800,000 $ du gouvernement du Québec, et avec la contribution de la Ville, s’élève à près de 1,6 million de dollars.

L’investissement vise la mise en place d’un système de vélo en libre-service, accessible à tous, sur le territoire de la ville de Longueuil, dans les trois arrondissements. Concrètement, cette subvention permettra l’acquisition de 200 vélos BIXI, dont 70 à assistance électrique, et l’installation de 20 nouvelles stations libre-service. Les équipements seront livrés graduellement au cours de la saison 2023 et seront disponibles pour les citoyennes et les citoyens d’ici le début de la saison 2024.

Depuis 2012, la Ville de Longueuil compte six stations BIXI sur son territoire. Le réseau BIXI de la Ville comptera donc 26 stations dès l’an prochain, dont la moitié permettront la recharge des vélos électriques de BIXI.