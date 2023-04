Un premier album à venir pour l’artiste originaire de Sainte-Julie Patrick Bourdon

L’artiste originaire de Sainte-Julie, Patrick Bourdon, présente le single Brune, disponible sur toutes les plateformes depuis le 14 avril dernier. Le morceau, typiquement country, parle d’un amour voué à l’échec. Brune fera partie du premier album Temps partiel de Patrick Bourdon à paraître le 23 mai prochain.

Sur Brune, on décèle l’influence des vieux routiers du country tel que Merle Haggard, George Jones, Stephen Faulkner ou Willie Lamothe. Enregistrée, réalisée et mixée par Benoit Bouchard au studio Latraque, on y entend Vincent Ménard à la basse, Sébastien Parent à la batterie, Guillaume Scott au « pedal steel », Melyssa Lemieux et Amélie Hewett aux chœurs ainsi que Patrick Bourdon aux guitares et à la voix principale. Richard Addison en signe, pour sa part, le matriçage.

Sur scène ou accoudé au bar, Patrick Bourdon plaît par son authenticité. Tantôt drôle, tantôt touchant, il pose sur sa musique country/rock des textes largement inspirés de son vécu où il chante la tiédeur de la vie quotidienne avec tout ce que ça implique de beau et de laid. Seul ou accompagné de son groupe, Patrick est à son aise devant n’importe quel public et ça se sent, n’hésitant pas à interpeller la foule et à y aller d’anecdotes et d’interventions en tous genres.