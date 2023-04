Le petit marché de Sainte-Julie finaliste pour une Plume d’excellence

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer qu’elle est finaliste pour le prix Événementielle des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) pour son événement Le petit marché de Sainte-Julie. Les gagnants seront connus le 25 mai prochain lors d’une soirée qui se tiendra à Saint-Hyacinthe lors du congrès de l’organisation.



Au printemps 2022, Le petit marché de Sainte-Julie avait besoin d’un vent de changement, afin de reconquérir le cœur des citoyens : bons d’achat pour les citoyens, affichage sur des autobus, activation sur le terrain et campagne avec des créateurs de contenu ont permis d’attirer un nouveau public. Cette campagne événementielle est une collaboration entre le Service des loisirs et le Service des communications et relations avec les citoyens.



« Nous sommes fiers que notre marché public qui permet aux citoyens de découvrir des marchands locaux soit en nomination pour une plume d’excellence. Je tiens à souligner le beau travail de nos employés qui contribuent fièrement au dynamisme de notre Ville », a souligné la maire de Sainte-Julie, M. Mario Lemay.



Les Plumes d’excellence, créées par l’ACMQ, soulignent les initiatives des communicateurs des municipalités, arrondissements et MRC du Québec. La liste complète des finalistes répartis en six catégories se trouve sur le site Web de l’ACMQ au plumesdexcellence.acmq.qc.ca.