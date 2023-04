Un grand concert pour les 40 ans de la Société du patrimoine de Boucherville

La Société du patrimoine de Boucherville a célébré en musique ses 40 ans d’existence lors d’un grand concert offert à l’église Sainte-Famille le 1er avril dernier. Charles Richard-Hamelin au piano et Andrew Wan au violon ont partagé leur passion de la musique devant 290 mélomanes. Au programme : les 24 préludes de Mozart; Rondo pour piano de Mozart; sonate pour violon et piano de César Franck.

« Nous sommes vraiment heureux de la qualité du concert. Nous sommes à peine redescendus de notre nuage », s’est exclamée Madeleine Parenteau, membre du conseil d’administration de l’organisme et responsable de la publicité et ancienne présidente, au lendemain du rendez-vous musical. « C’est Christiane Dufour qui est l’âme de ce concert. C’est elle qui a fait toute la recherche et qui nous a proposé ces deux grands musiciens », ajoute-t-elle.

La Société du patrimoine a l’habitude de ces grands événements, car elle présente presque chaque année un concert. Ceux-ci ont pour but d’amasser des fonds afin de réaliser différents projets. Pensons entre autres à la réalisation de quatre panneaux rappelant la richesse du patrimoine des Îles-de-Boucherville que l’on peut voir le long du boulevard Marie-Victorin; la réalisation d’une brochure en collaboration avec Guy Bachand sur les écoles de rang; la restauration de l’orgue Warren de l’église Sainte-Famille; l’animation de la Maison dite Louis-Hyppolyte-La Fontaine de 2003 à 2008; et une exposition sur Boucherville à l’époque où elle était une destination de villégiature.

La société du patrimoine, rappelons-le, a pour mission la mise en valeur du patrimoine architectural, culturel et naturel de Boucherville.