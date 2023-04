Sainte-Julie invite la population à célébrer le Jour de la Terre du 21 au 23 avril

La Ville de Sainte-Julie invite la population à souligner le Jour de la Terre en participant activement au ménage du printemps du 21 au 23 avril. À l’occasion du Jour de la Terre, la Ville de Sainte-Julie encourage les citoyens, les écoles, les organismes ainsi que les commerces à faire le ménage du printemps à travers la ville.



Pour ce faire, la population est invitée à se rendre, en groupe, en famille ou entre amis dans les endroits publics de la ville tels que les parcs, les pistes cyclopédestres, etc., et d’y amasser les déchets qu’elle pourrait croiser. Afin de démontrer leur bonne action, les participants sont encouragés à partager une photo de l’avant et après sur les réseaux sociaux en utilisant le #vertsaintejulie.



Pour un ménage du printemps sécuritaire, la Ville propose quelques consignes de sécurité :



Apporter un sac pour les déchets, ceux-ci pourront être triés aux poubelles situées dans les parcs ou à la résidence des participants ;

Porter des gants et des souliers fermés ;

Se vêtir de vêtements adaptés à la température aux couleurs visibles ou d’un gilet de sécurité ;

Rester hydraté avec une bouteille d’eau réutilisable.

Des employés municipaux feront davantage de tournées pour vider les poubelles lors de cette initiative pour s’assurer que celles-ci ne débordent pas.



À propos

Chaque année, la Ville de Sainte-Julie souligne le Jour de la Terre, en tant que ville verte qui adhère aux principes du développement durable. Elle multiplie les initiatives pour protéger et valoriser l’environnement. La Ville tient aussi à promouvoir auprès de ses citoyens de meilleures pratiques environnementales et est toujours à l’affût des nouvelles tendances pour afin de demeurer verte.