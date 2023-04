Les Banques alimentaires du Québec ont besoin de vous!

En 2022, les Banques alimentaires du Québec (BAQ) ont répondu à une demande historique : 2,2 millions de demandes d’aide en un mois; du jamais vu dans leur histoire. 62 % des organismes ont déclaré avoir manqué de denrées par leurs sources d’approvisionnement usuelles.

La grande majorité a dû se résoudre à faire des achats. Jamais la demande pour l’aide alimentaire n’a atteint de tels niveaux et celle-ci continuera à augmenter dans l’incertitude économique actuelle. Une pression sans précédent s’exerce sur les BAQ et leurs organismes membres, et ce, à travers tout le Québec. Le contexte est unique : une demande à la hausse, des coûts d’opération soumis à la présente inflation, un accès difficile à des denrées en quantité suffisante, et une pénurie de main-d’œuvre et de bénévoles, notamment. C’est pourquoi à l’approche de la longue fin de semaine pascale, où de nombreuses familles québécoises n’auront malheureusement pas la chance d’avoir une table bien garnie, la Société des alcools du Québec (SAQ) demande, une fois de plus, à ses client.es de faire preuve de solidarité et générosité. Ainsi, du 6 au 12 avril inclusivement, chaque client de la SAQ et tous les Québécois sont invités à supporter les BAQ dans une de nos quelque 400 succursales ou encore en ligne.



4 façons simples de contribuer :

– Faire un don à la caisse en magasin;

– Acheter un produit québécois ce qui équivaudra à la remise d’un repas aux BAQ;

– Contribuer en ligne sur le site Internet des Banques alimentaires du Québec Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.;

– Et comme c’est le cas en tout temps, acheter un produit d’emballage aux couleurs de la SAQ et une partie des profits sera versée directement aux BAQ.