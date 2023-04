Budgets des cabinets politiques à Longueuil: 1,9 M$ pour la mairesse, 750,000$ pour le seul élu de l’Opposition

Les budgets des cabinets politique à la Ville de Longueuil ne sont évidemment pas les même pour le parti au pouvoir et celui de l’Opposition car ils sont presque du simple au double.

En termes de chiffre c’est exact mais lorsque l’on compare les nombre d’élus, il y a une grande disparité.

Le budget du cabinet de la mairesse Catherine Fournier est de 1,95 millions $. On y compte une quinzaine d’employés, du personnel politique allant du chef de cabinet aux responsables du support aux élus ainsi que quatre agents de bureau. Ils sont au service des 14 élus du parti de la mairesse et des trois élus de l’arrondissement de Greenfield Park.

Le budget alloué à l’Opposition officielle est de 758,000 $ et il est dédié entre autres à la rémunération du personnel politique qui sont au nombre de cinq soit un chef de cabinet, une responsable des communications et trois conseillers politiques. Ils sont supportés par un agent de bureau. Tous ces employés sont au service d’un seul élu soit Jacques Lemire qui est conseiller du secteur Laflèche dans l’arrondissement de Saint-Hubert. Et à titre de seul élu de l’Opposition il a hérité du rôle de chef de l’Opposition à Longueuil, et du budget qui est dédié à ce poste.

Lors de la dernière assemblée du Conseil d’agglomération le vice-président du Comité exécutif de la Ville de Longueuil, Jonathan Tabarah n’a pas manqué de faire s l’équation en termes d’élu, affirmant que le budget du cabinet de la mairesse, divisé par le nombre de conseiller (17) équivalait à 122,000 $ par élu alors que du côté de l’opposition, le 758,000$ était dédié à un seul élu !

Le chef de cabinet de l’Opposition, Yves. J. Lemire a justifié le budget en précisant d’abord que le dit budget était un calcul de la Ville et que, même si l’Opposition ne comptait qu’un seul élu, il fallait couvrir le même territoire et être sur le terrain partout, pour offrir une voix d’opposition aux citoyens.