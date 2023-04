Varennes maintient l’ouverture de son centre d’accueil pour les sinistrés

La Ville de Varennes maintient l’ouverture de son centre d’aide aux citoyens affectés par les pannes de courant.

L’électricité est cependant rétablie pour la majorité de la ville. Hydro-Québec maintient ses interventions dans les zones touchées et prévoit que la situation sera résolue d’ici ce soir samedi.



La bibliothèque demeure accessible aujourd’hui selon l’horaire régulier pour accueillir les usagers et citoyens qui doivent télétravailler mais sera fermée dimanche et lundi en raison de Pâques.

Le Polydôme a rouvert à la population ce matin et la programmation régulière reprend selon le calendrier habituel des activités.

Le Centre multisports régional (CMR) restera cependant ouvert aux populations de Sainte-Julie, Saint-Amable et Varennes pour répondre aux besoins de répit et d’hébergement jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens doivent fournir leurs propres produits d’hygiène personnelle. Les animaux sont interdits.